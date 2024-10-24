رسميا .. الخضر يواجهون ليبيريا بملعب حسين آيت أحمد

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الخميس، عن إجراء مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب ليبيريا بملعب المجاهد الراحل حسين آيت أحمد بتيزي وزو.

وستجرى المباراة يوم 17 نوفمبر ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس امم إفريقيا 2025. لأول مرة في تاريخ الكتيبة الوطنية بالملعب الجوهرة، و التحفة الجزائرية بامتياز.

وستكون المباراة احتفالية بنسبة كبيرة، لا سيما وأن القائد رياض محرز ورفاقه تأهلوا رسمياً إلى كأس أمم إفريقيا 2025. بعد الفوز أمام الطوغو ذهابا وإيابا. فيالجولتين الماضيتين.

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