رسميا.. الداربي العاصمي الكبير بحضور الجمهور

أعلنت مديرية الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر رسميا عن عودة الأنصار إلى المدرجات في ملاعب الجزائر العاصمة.

وذلك عبر مُراسلة رسمية اليوم الإثنين إلى رؤساء النوادي الرياضية المحترفة لكرة القدم.

وجاء في المراسلة أن المباريات القادمة بملعب 05 جويلية الأولمبي ستُلعب بحضور الجمهور مع فرض التدابير الصحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المُستجد.

كما سيجعل هذا القرار الداربي العاصمي الكبير بين مولودية الجزائر والغريم اتحاد العاصمة المُقرر يوم الأحد المُقبل بملعب 05 جويلية الأولمبي يُلعب بحضور الجمهور.

قبل أن تُضيف المراسلة أن ملعب عمر حمادي ببولوغين سيبقى مُغلقا في وجه الأنصار.

وذلك بسبب اهتراء مدرجاته حسب تقرير هيئة الرقابة التقنية للبنايات.

وهو نفس الأمر بالنسبة لملعبي بن حداد بالقبة و20 أوت ببلوزداد.

جراء الأشغال الجارية بهما تحسبا لتأهيلهما لاستقبال الجماهير الموسم المُقبل.