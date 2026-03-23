رسميا.. الداربي الكبير من دون جمهور

ترسّم إجراء الداربي الكبير، بين المولودية والجار الاتحاد، في غياب الجمهور بسبب العقوبة المسلطة على متصدر البطولة.

ويستقبل “العميد” يوم الاثنين القادم الاتحاد، بملعب “علي عمار المدعو علي لابوانت” بالدويرة. في لقاء يندرج ضمن تسوية الجولة الـ 17، والذي سيقام في غياب “الشناوة”.

وكشفت لجنة الانضباط أمس الأحد، عن قراراتها الخاصة بالجولة الـ 24 من البطولة المحترفة. والتي عرفت فوزا صعبا للمولودية أمام الضيف اتحاد خنشلة.

حيث تقرر حسبما جاء في موقع الرابطة، معاقبة المولودية بخوض مباراة واحدة من دون جمهور.

كما تم تغريم الفريق ماليا بقيمة 100 مليون سنتيم، بعد تلقي خامس انذار، بسبب ﺇﺷﻌﺎﻝ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﻭﺭﻣﻲ ﺍﻟﻤﻘﺬﻭﻓﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻌب، في لقاء خنشلة.