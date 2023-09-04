رسميا.. الدخول المدرسي سيكون يوم 19 سبتمبر

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الإثنين، أن الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2023- 2024 لجميع المناطق سيكون يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 صباحا.

وجاء في بيان وزارة التربية، أنه بعد استئناف الموظفين الاداريين لعملهم يوم الأحد 27 اوت 2023 صباحا.

وموظفي التعليم (الأساتذة) يوم الأحد 03 سبتمبر 2023 صباحا، فإن وزارة التربية الوطنية تعلن ان الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2023- 2024 لجميع المناطق سيكون يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 صباحا.