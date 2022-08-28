رسميا.. الدخول المدرسي يوم 21 سبتمبر

تقرر اليوم الأحد خلال إجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تحديد تاريخ 21 سبتمبر 2022، كموعد للدخول المدرسي الجديد 2022/2023.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية الذي تضمن نتائج الإجتماع، فقد أمر الرئيس، الوزير الأول بالتنسيق بين قطاعي التربية والصحة، للاجتماع في أقرب وقت ممكن، وبإشراك جمعيات أولياء التلاميذ، للبت في إمكانية العودة إلى التدريس وفق النظام العادي.

كما أمر الرئيس تبون بانتهاج سياسة جديدة للكتاب المدرسي، من حيث التوزيع، وإبعاد مضامينه عن كل ما هو سياسي، ليبقى صالحا لأطول مدة ممكنة، مهما كانت التغيّرات السياسية.

هذا وشدد رئيس الجمهورية، على مواصلة إجراءات تخفيف المحفظة المدرسية والتحضير الجيد للشروع، في تدريس الإنجليزية، في هذا الموسم، بدءا من السنة الثالثة ابتدائي.

وفي الأخير أكد الرئيس أن الدولة ستواصل مساندتها لمختلف الفئات الضعيفة، لضمان استمرارية مجانية التربية والتعليم، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية الحاصلة.