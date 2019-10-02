رسميا.. الرابطة تحسم الجدل وتُعين ملعب قمة “الوفاق-الشبيبة”

قررت بصفة رسمية الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم إجراء مباراة شبيبة القبائل ضد الضيف وفاق سطيف بملعب عمر حمادي ببولوغين.

وذلك دون حضور الجمهور يوم السبت القادم 05 أكتوبر 2019 بداية من الساعة الخامسة.

هذا وقامت الرابطة بتغيير مكان إجراء الداربي العاصمي الذي سيجمع شباب بلوزداد بأتلتيك بارادو من ملعب بولوغين إلى ملعب 05 جويلية الأولمبي.

مع الحفاظ على ذات التاريخ والتوقيت أي السبت 05 أكتوبر 2019 بداية من الساعة الخامسة.

هذا على أن يحتضن ملعب عمار بن رابح بالدار البيضاء مباراة نصر حسين داي ضد الضيف جمعية عين مليلة.