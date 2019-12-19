عاجل

رسميا.. الرابطة تُرسم قرار منع الشناوة من التنقل إلى قسنطينة

الرياضة
  • -
  • 0
رسميا.. الرابطة تُرسم قرار منع الشناوة من التنقل إلى قسنطينة صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

كشفت سهرة اليوم الخميس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم انها أُحيطت علما بقرار إدارتي فريقي مولودية الجزائر وشباب قسنطينة.

والمتمثل في عدم تنقل الشناوة الى ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة وعدم قدوم السنافر للعاصمة في مقابلتي الفريقين في الرابطة المحترفة هذا الموسم.

مذكرة التفاهم تم التوقيع عليها يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 من قبل المدير العام الرياضي للعميد فؤاد صخري ونظيره من السياسي رشيد رجراج.

يُذكر ان الموسم الفارط شهد نفس القرار من الجانبين بسبب الأحداث التي شهدها نصف نهائي كأس الجمهورية بين المولودية والكناري سنة 2018.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=743905

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com