رسميا.. الرابطة تُرسم قرار منع الشناوة من التنقل إلى قسنطينة

كشفت سهرة اليوم الخميس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم انها أُحيطت علما بقرار إدارتي فريقي مولودية الجزائر وشباب قسنطينة.

والمتمثل في عدم تنقل الشناوة الى ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة وعدم قدوم السنافر للعاصمة في مقابلتي الفريقين في الرابطة المحترفة هذا الموسم.

مذكرة التفاهم تم التوقيع عليها يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 من قبل المدير العام الرياضي للعميد فؤاد صخري ونظيره من السياسي رشيد رجراج.

يُذكر ان الموسم الفارط شهد نفس القرار من الجانبين بسبب الأحداث التي شهدها نصف نهائي كأس الجمهورية بين المولودية والكناري سنة 2018.