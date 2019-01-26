رسميا..الرابطة تُعلن مُعاقبة شريف الوزاني بسبب مواد محظورة

أعلنت الرابطة المُحترفة لكرة القدم مُعاقبة، هشام شريف الوزاني بسبب ثبوت تناوله لمواد محظورة.

وأوضحت “لا ليغ”، بأن لاعب مولودية الجزائر سيمثل أمامها في الـ30 من شهر جانفي الجاري من أجل الإستماع لأقواله.

وكشفت التحاليل التي خضع لها مُتوسط الميدان بأنه تعاطى “مُنشطات” لم يتم الكشف عن نوعها لغاية كتابة هذه الأسطر.

ويُنتظر أن يتعرض إبن الباهية وهران لعقوبة طويلة الأمد، ستضع مشواره الكروي ما بين قوسين لفترة ليست بالقصيرة.

وكان “شريف الوزاني”، خضع لفحص “المنشطات” بعد نهاية الداربي الأخير أمام “شباب بلوزداد”.

وتم إرسال العينات لمخبر بـ”لوزان” السويسرية، والذي أكد تعاطي اللاعب لـ”المنشطات”.