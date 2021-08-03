رسميا.. الرباع بيداني لن يُشارك في أولمبياد طوكيو

كشفت اللجنة الأولمبية الجزائرية اليوم الثلاثاء غياب الرباع الجزائري وليد بيداني عن منافسات الألعاب الأولمبية المُقامة بطوكيو 2020.

وجاءت نتائج الفحوصات الثانية التي خضع لها بيداني إيجابية ليتأكد رسميا غيابه عن منافسة رفع الأثقال التي ستنطلق غدا الأربعاء.

وكانت المشاركة الأولمبية الأولى للرباع الجزائري وليد بيداني في أولمبياد لندن 2012، وشارك مرة ثانية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وعلق الجزائريون آمالا كبيرة على الرباع وليد بيداني صاحب الميدالية البرونزية في مونديال تايلاند، بالإضافة إلى الوجه الطيب الذي قدمه في البطولة الافريقية الاخيرة بنيروبي، أين فاز بثلاث ميداليات ذهبية في فئة أكثر من 109 كلغ وتحطيمه للرقم القياسي القاري في حركة الخطف، برفعه لحمولة 201 كلغ.