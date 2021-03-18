رسميا.. الساورة تؤكد اشراكها لاعب مُعاقب ضد بارادو

أكدت إدارة فريق شبيبة الساورة أمسية اليوم الخميس اشراكها لاعب مُعاقب ضد أتلتيك بارادو في لقاء الأربعاء.

إدارة فريق الساورة قالت في بيان رسمي:”للأسف.. بعد الاحترازات التي رفعتها إدارة نادي بارادو على خلفية مشاركة مداحي غير القانونية في الجولة 18 بعد ثبوت تلقيه لأربع بطاقات صفراء”.

وأضافت:”سكرتير الفريق لم يكن على علم بتراكم البطاقات الصفراء للاعب مداحي حيث أن البطاقة الرابعة المُحتسبة في مباراة شبيبة القبائل هي التي اخلطت حساباته في ظل إصرار اللاعب مداحي على خوض مباراة بارادو نافيا تلقيه الانذار في مباراة شبيبة القبائل ليتضح في الاخير عدم قانونية مشاركة اللاعب مداحي المعاقب آليا”.

وختم بيان إدارة الساورة:”الفريق سيتم خصم منه 6 نقاط كاملة مع جملة من العقوبات الأخرى في إنتظار التأكيد من لجنة الإنضباط”.