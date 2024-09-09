رسميا ..السد القطري يعلن تعاقده مع عطال

أعلن نادي السد القطري، اليوم الاثنين، تعاقده رسميا مع الدولي الجزائري يوسف عطال دون الكشف عن قيمة العقد ومدته.

ورحب نادي السد بمدافع الخضر بطريقته الخاصة، حيث نشر صورته على الصفحة الرسمية للنادي على منصة “إكس” و كتب “WELCOME”.

كما نشر نادي “الزعيم” القطري مقطع فيديو لأبرز لقطات يوسف عطال خلال مروره على عدد من الأندية أبرزها نيس الفرنسي الذي أخرجه من الباب الضيق بسبب مواقفه الرجولية والإنسانية تجاه القضية الفلسطينية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]