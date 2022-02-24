رسميا.. السد يُعلن غياب بونجاح هذه المدة بسبب الإصابة !
بقلم عبد النور حواز
أعلن اليوم الخميس فريق السد القطري إصابة النجم الدولي الجزائري، بغداد بونجاح.
الحساب الرسمي لبطل دوري نجوم قطر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر بيانا رسميا جاء فيه.
“بغداد بونجاح يغيب عن الزعيم لمدة أسبوع بسبب الاصابة في العضلة الضامة خلال مواجهة الأهلي الأخيرة”.
كما سيكون ابن ولاية وهران جاهزا لمواجهتي الخضر أمام الكاميرون في الدور الفاصل المؤهل للمونديال.
بغداد بونجاح يغيب عن الزعيم لمدة أسبوع بسبب الاصابة في العضلة الضامة خلال مواجهة الأهلي الأخيرة.#السد #قطر pic.twitter.com/UuwqNYKZJJ
— 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) February 24, 2022
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