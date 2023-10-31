رسميا.. السعودية المرشح الوحيد لاستضافة مونديال 2034

كشف الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن هوية البلد الوحيد المرشح لاستضافة كأس العالم 2034 والذي تقدم بطلبه.

وأشارت الفيفا عبر الموقع الرسمي لها، اليوم الثلاثاء، أن السعودية تتواجد في رواق في الطريق الصحيح لنيل استضافة كأس العالم.

كما أكدت قناة السعودية، الخبر عبر الصفحة الرسمية لها على تويتر، حيث قالت “الفيفا يعلن أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب استضافة كأس العالم 2034”.

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