رسميا.. السعودية تعلن عن موعد عيد الأضحى المبارك

أعلنت المحكمة العليا في السعودية، في بيان لها، أن غدا الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة، بينما يوم عرفة سيكون يوم السبت الموافق 15 جوان 2024م، ليكون أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد 16 جوان 2024.

وجاء في بيان، أن دائرة الأهلة في المحكمة العليا قد عقدت جلسةً مساء هذا اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1445هـ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1445هـ.

وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا، فإن الدائرة تقرر أن يوم غدٍ الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يكون يوم السبت 15 جوان، على أن يكون عيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه. يضيف البيان.