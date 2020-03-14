رسميا.. السعودية تقرر تعليق المسابقات الرياضية بسبب كورونا

أكد وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل اليوم السبت، عن تعليق جميع الأنشطة الرياضية في المملكة العربية السعودية تخوفا من إنتشار فيروس كورونا القاتل.

وكتب الفيصل على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: جهود كبيرة وإجراءات احترازية ووقائية استباقية اتخذتها قيادة وطننا الغالي أكدت من خلالها أن سلامة المواطن والمقيم تمثل الأولوية القصوى”.

وأضاف وزير الرياضة السعودي “وتزامناً مع هذه الإجراءات فقد تم اتخاذ قرار بتعليق كافة الأنشطة والمسابقات الرياضية في المملكة حفاظاً على سلامة الجميع”.

وذكر البيان الذي نشرته وزارة الرياضة السعودية “وزارة الرياضة تُعلن تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة اعتباراً من يوم غدٍ الأحد وحتى إشعار آخر، وذلك بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19)”.