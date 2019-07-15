رسميا.. السنغال تفقد خدمات نجمها أمام الجزائر!

سيستفيد المنتخب الوطني في المُباراة النهائية أمام السنغال، من غياب نجم “أسود التيرانغا”، كاليدو كوليبالي، بسبب العقوبة الآلية لتراكم البطاقات.

وسيترك نجم نادي “نابولي” فراغا رهيبا في الخط الخلفي لمُنافس “الخضر” في آخر مُباريات “الكان 2019” في مصر، الجمعة القادمة.

ويأتي هذا الغياب ليكون بمثابة نبأ سار لهجوم مُحاربي الصحراء وعلى رأسهم، “بغداد بونجاح”، الباحث عن إسترجاع ثقته أمام المرمى.

ويُعتبر “كوليبالي” من أبرز العناصر في تشكيلة المُدرب الصاعد “أليو سيسي”، وهو الذي يُصنف حاليا من أفضل المُدافعين في العالم.