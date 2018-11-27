رسميا.. “السوبر كلاسيكو” خارج الأرجنتين في هذا التاريخ !!

كشف إتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم عن الموعد الجديد لنهائي العودة من كأس الليبرتادوريس بين بوكا جونيورز وريفر بلايت الأرجنتينيين.

وأصدر “الكونميبول” بيانا رسميا اليوم الثلاثاء أكد خلاله إقامة لقاء العودة يومي ال8 أو ال9 من ديسمبر المُقبل.

وأضاف البيان أن اللقاء سيُقام بصفة رسمية خارج الأرجنتين لكنه لم يُحدد البلد أو المدينة التي ستحتضن نهائي القرن بين الغريمين.

وجاء هذا القرار بعد إجتماع رئيس إتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم مع رئيسي بوكا جونيورز وريفر بلايت الذي جرى اليوم الثلاثاء.