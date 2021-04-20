رسميا.. “السيتي” ينسحب ويُجنب محرز صدمة تضييع المونديال والكان

أعلن رسميا سهرة اليوم الثلاثاء فريق مانشستر سيتي الإنجليزي انسحابه من مشروع دوري السوبر الأوروبي ليُجنب محرز صدمة تضييع المونديال والكان.

الفريق الأزرق السماوي كشف عبر بيان رسمي عن عدم مُشاركته في المسابقة التي تم الإعلان عن إطلاقها سهرة الأحد من قبل 12 ناديا.

وجاء في البيان:”يُمكن لمانشستر سيتي أن يؤكد أنه بدأ رسميًا إجراءات الانسحاب من المجموعة التي تطور مشروع دوري السوبر الأوروبي”.

ومن شأن هذا القرار أن يخدم مصالح النجم الدولي الجزائري رياض محرز الذي سيُشارك بصفة عادية في الكان والمونديال في حال تأهل الخضر.

وكانت الفيفا قد حذرت الأندية المُشاركة في دوري السوبر الأوروبي بحرمان لاعبيها من التواجد في المحافل العالمية والقارية.