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رسميا.. “الشباب” يوضح مصير “بن العمري” ويُبعده عن المنتخب الوطني

الرياضة
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رسميا.. “الشباب” يوضح مصير “بن العمري” ويُبعده عن المنتخب الوطني صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

كشف سهرة اليوم الأحد بصفة رسمية نادي الشباب السعودي عن الوضعية الصحية للنجم الدولي الجزائري “جمال بن العمري”.

ونشر الحساب الرسمي لليوث على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بيانا مقتضبا شرح فيه إصابة المدافع الصلب للخضر.

وجاء في البيان:” كشفت الفحوصات الطبية التي أجريت للمحترف الجزائري جمال بن العمري عن إصابته بتمزق في غضروف الركبة، قد تبعده عن الفريق قرابة الشهر”.

وبهذا يتأكد غياب خريج مدرسة نصر حسين داي عن التربص القادم للمنتخب الوطني الجزائري المقرر خلال شهر سبتمبر المقبل.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=690072

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