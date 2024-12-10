رسميا ..الشروع في صب نقاط الفصل الأول عبر فضاء الأستاذ ” الرقمي”

تم منح الأساتذة في مختلف الأطوار الضوء الأخضر للشروع في صبّ نقاط التلاميذ الخاصة بالفصل الأول. من خلال الاعتماد على بعض الخطوات.

وحسب التوجيهات المقدّمة من طرف الوصاية، يتعين على الأساتذة بالتعاون مع المشرف التربوي حجز الإعفاءات والغيابات. وبعدها يتم تحميل قوائم حجز النقاط، وذلك بالذهاب إلى إسناد المواد، ثم اختيار الفترة و الفوج التربوي، ثم الضغط على تحميل قوائم الحجز.

كما يقوم الأستاذ بحجز النقاط و التقديرات لكل تلميذ ولكل قسم، بالملف المسلم له من إدارة المؤسسة، بدون أن يدخل عليه أي إضافة أو تعديل. كون الملف محمي من كل التغييرات ماعدا خانات صب النقاط .

و يقوم بعدها الأستاذ بحفظ الملف بعد حجز النقاط و التقديرات لكل أقسامه ويسلمه إلى إدارة المؤسسة.

وبعد انعقاد مجالس الأقسام، يتم ضبط المعدلات النهائية وكذا ملاحظات ثم تأكيد الحجز لكل قسم.