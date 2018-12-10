رسميا..الصالون الدولي للسيارات يوم 24 أفريل

تم تأجيله بسبب الانتخابات الرئاسية.. و6 وكلاء أكدوا مشاركتهم

التخفيضات قد تتراوح بين 10 إلى 20 ٪ في الأسعار

مشاركة كافة وكلاء السيارات في الجزائر في معرض الإنتاج الوطني يوم 20 ديسمبر بقصر المعارض

قررت وزارة التجارة وبصفة رسمية تأجيل تظاهرة الصالون الدولي للسيارات إلى شهر أفريل من العام الداخل، عوض مارس، بسبب الانتخابات الرئاسية.

وقالت مصادر مسؤولة بالشركة الجزائرية للمعارض والتصدير «صافكس»، إن أجنحة الشركة ستحتضن تظاهرة الصالون الدولي للسيارات يوم الرابع والعشرين من شهر أفريل القادم، وتستمر إلى غاية اليوم الرابع من الشهر الذي يليه أي ماي.

وأكدت الشركة مشاركة ستة وكلاء للسيارات وهم «رونو الجزائر وكيا ومجمع سوفاك ممثل علامات فولسفاغن وأودي وسيات وبورش، لاسيما شركة هيونداي الجزائر وكذا علامة الأسد الفرنسية بيجو»، في انتظار تأكيد باقي العلامات الأخرى.

هذا فيما يتعلق بالسيارات السياحية، أما النفعية فستعرف حضور العلامة الألمانية «مرسيدس للشاحنات» وكذا «إيفيكو» الايطالية لصاحبها، محمد بايري، وكذا «جي أم إي» لعلامة «هيونداي» للمركبات النفعية.

وقالت مراجع «النهار» إن التظاهرة نفسها ستعرف مشاركة واسعة لمنتجي لواحق السيارات، قبل أن تشير إلى أن نفس الوكلاء الستة المختصين في تركيب السيارات محليا المشار إليهم سيشاركون في معرض الإنتاج الوطني بقصر المعارض الصنوبر البحري، الذي ستنطلق فعالياته يوم العشرين من شهر ديسمبر الجاري، ويستمر على مدار ستة أيام كاملة.

وأكدت ذات المراجع بأن أغلب المشاركين قرروا إجراء تخفيضات متفاوتة في أسعار السيارات، ستكشف عن نسبتها لاحقا، قد تتراوح ما بين عشرة من المئة وعشرين من المئة، حيث من المرتقب أن يكون الزبون الجزائري أمام عرض آخر للمركبات المركبة محلية من بينها «السيارة الرباعية لعلامة فولسفاغن تيغوان، وآرونا لمجمع سوفاك» و«كليو 4 لعلامة رونو»، وغيرها من الأنواع الأخرى.

إلى ذلك، قررت إدارة الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير تقديم تواريخ معرض «جازاڤرو» من أفريل إلى فيفري و«باتيماتاك»من أفريل إلى مارس.