رسميا.. العثور على جثة الطفل يانيس نهشتها الذئاب في غابة ايغيل موحو

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رسميا.. العثور على جثة الطفل يانيس نهشتها الذئاب في غابة ايغيل موحو
بقلم صفية إيبارودان/نسرين محفوف

عثرت مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية، اليوم الجمعة، على جثة الطفل يانيس حساني صاحب الأربع سنوات في غابة ايغيل موحو.

وتم العثور على جثة الطفل يانيس في حالة متقدمة من التشوه، بعد أن نهشت الذئاب جسده.

وعثر على الجثة في منطقة غير بعيدة عن المنزل العائلي للطفل المختفي.

للتذكير، فقد اختفى الثلاثاء الماضي طفل مصاب بالتوحد بقرية إيغل موحو التابعة لبلدية ايت يحي موسى، جنوب غرب تيزي وزو.

وفور تلقي هذا الابلاغ، أطلقت عملية بحث واسعة من طرف مصالح الدرك الوطني بمعية الحماية المدنية التي سخرت كل الوسائل الضرورية للعملية.


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