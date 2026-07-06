رسميا.. “العميد” يواجه الهلال السعودي نهاية جويلية الجاري

تأكدت رسميا مواجهة مولودية الجزائر لنادي الهلال السعودي، خلال التربص التحضيري الذي سيجريه الفريقان بالنمسا، استعدادا للموسم الكروي الجديد 2026-2027.

وكشف نادي الهلال، أمس، عن برنامجه الخاص بالمباريات الودية التي سيخوضها خلال تربصه النمسا، التي اختارتها أيضا إدارة “العميد” للتحضير للموسم الجديد.

وبرمجت مواجهة المولودية والعملاق السعودي. يوم الأربعاء الـ 29 جويلية الجاري. لتصبح مباراة الهلال، رسمية بعد أن كانت ضمن قائمة الأندية المرشحة لملاقاة المولودية في تربص النمسا.

وتعد هذه الودية واحدة من أقوى الاختبارات التي تنتظر مولودية الجزائر، للوقوف على مدى جاهزيتها للدفاع عن لقب البطولة المحقق في آخر 3 سنوات. بالنظر إلى قيمة المنافس الذي يضم نخبة من النجوم يتقدمهم كريم بن زيمة.

وكانت إدارة “العميد” قد أكدت، في بيان أمس الأحد، أنها تعمل على برمجة 5 مباريات ودية سواء بالنمسا أو بعد العودة إلى الجزائر. مشيرة إلى أن القائمة الأولية ضمت 8 أندية، من بينها الهلال السعودي، قبل أن تتأكد هذه المواجهة بشكل رسمي.

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