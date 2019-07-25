رسميا.. “الفاف”:”هذه هي حقيقة إستقالة “زطشي””

نفت بصفة رسمية الإتحادية الجزائرية لكرة القدم الأخبار التي تؤكد إستقالة الرئيس “خير الدين زطشي” من منصبه.

ونشرت “الفاف ” أمسية اليوم الخميس بيانا رسميا على موقعها الإلكتروني أكدت فيه أنها تتعرض لحملة شرسة من قبل بعض الأطراف التي تسعى لإفساد فرحة الشعب الجزائري بالتتويج القاري.

وأضاف بيان الفاف أن الرئيس خير الدين زطشي وأعضاء مكتبه الفيدرالي يُمارسون عملهم وأنشطتهم بطريقة عادية لغاية الآن.

وأكدت الفاف في بيانها أن الكرة الجزائرية تحتاج للهدوسء وأن الخضر يحتاجون للدعم من أجل الإستحقاقات التي تنتظرهم في المستقبل.

هذا كما عبرت الفاف عن شكرها لكل من ساهم في الإنجاز القاري وخاصة الشعب الجزائري الذي خصص إستقبالا أسطوريا لزملاء “محرز”.