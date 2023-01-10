رسميا.. “الفاف” تعلن عن انطلاق الميركاتو الشتوي

حدّدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، “الفاف”، موعد انطلاق فترة الانتقالات الشتوية بالنسبة للاعبين الذين ينشطون. في بطولة الهواة.

وكشفت عن ذلك عبر الموقع الرسمي لـ “الفاف”. حينما أكدت أنها ستنطلق يوم 10 جانفي وتنتهي في 20 فيفري موعد اسدال الستار.

كما قالت أن فترة التحويلات، سيكون معنية بها كل الفرق التي تنشط في بطولة الهواة و القسم الثاني إلى جانب الرابطات الجهوية وعبر الولايات.

وأكّدت ان الاجراءات ستدخل فليا حيز التنفيذ اليوم وفق للوائح المعمول بها للمنافسة.

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