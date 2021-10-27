رسميا.. الفاف تعلن عودة جماهير كرة القدم للمدرجات انطلاقا من الجولة الثانية

أعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بصفة رسمية، عن السماح بعودة الجماهير لملاعب كرة القدم انطلاقا من الجولة الثانية من البطولة الوطنية.

ونشرت الفاف، بيانا عبر حسابها الرسمي، جاء فيه: “تعلن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن عودة المناصرين للملاعب ابتداءً من الجولة الثانية للبطولة الأولى”.

وأضاف ذات البيان: “يأتي هذا وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد وشريطة تقديم الجواز الصحي الذي يثبت تلقي الجرعتين، وكذا احترام الاحترازات الصحية المعمول بها لتفادي تفشي فيروس كورونا”.

ويأتي هذا القرار، بناءً على توجيهات السلطات العمومية المختصة المتعلقة بفتح المنشآت الرياضية للجماهير.