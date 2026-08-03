رسميا.. “الفاف” تعلن فسخ عقد بيتكوفيتش بالتراضي

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف)، في بيان له مساء اليوم الاثنين، انتهاء العلاقة التعاقدية التي كانت تربطه بالناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، وطاقمه الفني، بناءً على اتفاق بالتراضي بين الطرفين.

وتقدمت “الفاف”، وفق ما جاء في البيان ذاته “بخالص الشكر إلى فلاديمير بيتكوفيتش وكافة أعضاء طاقمه، نظير احترافيتهم والتزامهم وتفانيهم طوال تسعة وعشرين (29) شهرا على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني”.

كما أعرب الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن “بالغ تقديره للعمل المنجز، متمنيا” للمدرب وطاقمه الفني “كل النجاح في بقية مسيرتهم المهنية”.