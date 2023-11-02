رسميا.. الفاف تعلن موعد استئناف البطولة

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الخميس، موعد استئناف المنافسة الرسمية لمختلف البطولات الوطنية.

ونشرت الفاف بيانا عبر موقعها الرسمي، أكدت من خلاله بأن استئناف مختلف المنافسات الكروي سيكون انطلاقا من 10 نوفمبر الجاري.

كما أوضح ذات البيان، بأن المباريات المقبلة لكرة القدم، ستجرى بدون جمهور، وفق ما كان معمول به موسم 2023-2024، إلى إشعار آخر.

يذكر أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، كان قد أعلن بتاريخ 18 أكتوبر الماضي، تجميد كل المنافسات الكروية، تضامناً مع فلسطين.