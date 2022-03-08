رسميا.. الفاف تكشف اسم حكم مواجهة الذهاب بين الخضر والكاميرون

كشفت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم رسميا عن اسم حكم مواجهة الذهاب بين الخضر والكاميرون.

الفاف نشرت بيانا رسميا أكدت من خلاله أن الفيفا عينت الحكم البوتسواني جوشوا بوندو لإدارة اللقاء.

كما سيساعد بوندو في مهامه كل من الحكم المساعد الأول التشادي عيسى يايا والحكم المساعد الثاني الموزمبيقي أرسينيو شادراك مارينغال.

الحكم الرابع سيكون من جزر السيشل ويتمثل في بيرنارد كاميل، كما يتكون ثنائي تقنية الفيديو من الإسبانيين هيرنانديز ومونتيرو.