رسميا.. الفاف تكشف موعد ومكان مواجهة الخضر لمنتخب أوغندا

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الإثنين، موعد ومكان، خوض المنتخب الوطني لمباراته أمام أوغندا، ضمن تصفيات “كان 2023”.

وأعلنت الفاف، عبر موقعها الرسمي، عن تحديد تاريخ الـ18 من شهر جوان المقبل، كموعد لخوض هذه المباراة، انطلاقا من الساعة الرابعة مساءً.

كما اختار المنتخب الأوغندي، ملعب “جابوما” بالكاميرون، لاستقبال الخضر، في هذه المواجهة التي تدخل ضمن الجولة الخامسة من تصفيات الكان.

يذكر أن المنتخب الوطني، وبعد أربع جولات من دور المجموعات لتصفيان “كان” الكوت ديفوار 2023، يتصدر مجموعته السادسة بـ12 نقطة، فيما يتواجد منتخب أوغندا في المركز الأخير بنقطة واحدة.