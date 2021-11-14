رسميا.. الفاف تُعلن الغاء مواجهة المحليين أمام جنوب السودان

أعلن سهرة اليوم الأحد الاتحاد الجزائري لكرة القدم الغاء مواجهة المُنتخب الوطني المحلي أمام جنوب السودان.

الحساب الرسمي للفاف على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشر بيانا مُقتضبا جاء فيه.

“إلغاء المباراة الودية الثانية للمنتخب المحلي بسبب تأخر لاعبي منتخب جنوب السودان في الحصول تأشيرة دولة الإمارات ما أدى إلى تأجيل السفرية”.

وكان من المُقرر أن تُلعب المواجهة غدا الإثنين بعد المواجهة الأولى أمام نيوزيلندا التي جرت يوم الجمعة الماضي.

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