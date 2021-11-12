رسميا.. “الفاف” تُعلن نفاذ تذاكر مواجهة بوركينافاسو

أعلن سهرة اليوم الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن نفاذ تذاكر مواجهة المنتخب الوطني أمام بوركينافاسو.

الحساب الرسمي للفاف على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشر بيان صحفي كشف فيه عن انتهاء عملية بيع التذاكر في أول يوم.

وطالبت الفاف في بيانها من أنصار الخضر عدم التنقل غدا السبت الى ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بسبب نفاذ التذاكر.

وبهذا تكون 14 ألف تذكرة التي خُصصت لمواجهة الثلاثاء قد نفذت في ظرف ساعات فقط.

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