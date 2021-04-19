رسميا.. “الفاف” تُفند الشائعات وتؤكد مُشاركة الخضر في الكأس العربية

فندت سهرة اليوم الإثنين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم شائعات عدم مُشاركة المنتخب الوطني في مُنافسة الكأس العربية المُقررة بقطر.

“الفاف” وعبر صفحتها في الفايسبوك نشرت بيانا رسميا جاء فيه:”يؤكد الإتحاد الجزائري لكرة القدم مشاركة المنتخب الوطني في كأس العرب المزمع اجراؤها بقطر نهاية السنة الجارية”.

وأضاف البيان:”يوضح الإتحاد للرأي العام، أن الرئيس المنتهية عهدت خير الدين زطشي هو من اعتذر عن حضور مراسيم قرعة الكأس بعد الدعوة التي تلقاها في وقت سابق”.

وختم بيان الفاف:”جاء الاعتذار بسبب تاريخ القرعة الذي يأتي بعد نهاية عهدته، وليس اعتذار المنتخب الوطني عن المشاركة”.