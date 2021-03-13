رسميا.. الفرنسيون يحرمون بلماضي والخضر من لاعبين مُهمين

ستعرف تشكيلة الخضر، وبصفة رسمية، خلال تاريخ الفيفا لشهر مارس الجاري، غياب لاعبين مُهمين، وهما كل من فريد بولاية وأليكسندر أوكيدجة.

وأعلن مُدرب نادي ماتز، وبصفة رسمية، بأنه لن يسمح لمتوسط الميدان وحارس المرمى، بالتواجد مع تشكيلة جمال بلماضي.

وتحدث التقني الفرنسي قائلا في هذا الشأن :”لقد أعلمنا اللاعبين الأفارقة، بأنهم لن يُسرحوا لمنتخبات بلادهم”.

وواصل :”من غير المعقول أن نسمح للاعبين أساسيين في تشكيلتي، بالمغادرة، في وقت تنتظرنا مُباراة مهمة أمام موناكو”.

وكانت الفيفا، قد منحت الكلمة الأخيرة للأندية الأوروبية، في تسريحه لاعبيها من عدمه للمُباريات الدولية القادمة.

وجاءت هذه الخطوة، نظرا لتخوفا من تفشي وباء كورونا المُتحور وسط اللاعبين في الفترة اللاحقة.