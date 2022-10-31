رسميا.. “الفيفا” تتلقى طلب استبعاد هذا المنتخب من المونديال !

قدم الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، طلبا للاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل استبعاد إيران من كأس العالم 2022.

حيث نشر الاتحاد الأوكراني لكرة القدم اليوم الإثنين بيانا رسميا جاء فيه:

“مع الأخذ في الاعتبار المعلومات الإعلامية حول الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في إيران، والتي تنتهك مبادئ النظام الأساسي للفيفا”.

“قرار مجلس الأمن الدولي بشأن فرض عقوبات على إيران واحتمال تورطها في العدوان الروسي ضد أوكرانيا، قررنا التقدم بطلب استبعاد إيران من المونديال”.

ويُذكر أن “الفيفا” كانت قد استبعدت روسيا من تصفيات مونديال قطر الذي سينطلق يوم 20 نوفمبر بسبب الحرب على أوكرانيا.