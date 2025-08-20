رسميا.. الفيفا ترفع العقوبة على شبيبة القبائل

رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رسميا، عقوبة منع الاستقدامات على شبيبة القبائل، حسبما أعلنته إدارة النادي اليوم الأربعاء.

وأعربت إدارة “الكناري” عن شكرها لوزير الرياضية، وليد صادي، على التزامه الراسخ وتدخله الحاسم في حل قضيتين حاسمتين هددتا استقرار النادي وبقائه.

وأشارت الإدارة القبائلية، إلى أن صادي، بفضل تدخله المباشر. تمكن الفريق من تجاوز “الحظر” من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على التعاقدات.

وتتعلق عقوبة الحظر، بالخلافات بين النادي وكل من المدرب السابق روي ميغيل ألميدا واللاعب السابق يولييس بلاش.

كما أشادت إدارة الشبيبة، بجهود والي تيزي وزو، إلى جانب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “موبيليس” المالك لأغلبية أسهم النادي. على الاستجابة ودعم الشبيبة من أجل تسوية النزاعات، ورفع عقوبة “الفيفا”.