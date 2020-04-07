رسميا.. الفيفا تستبعد خيار الموسم الأبيض

خرج اليوم الثلاثاء الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بقرارات جديدة تخص نهاية عقود اللاعبين وكذا تاريخ الميركاتو الصيفي القادم تماشيا مع تداعيات فيروس كورونا.

هيئة أنفانتينو نشرت بيان رسميا جاء فيه:”العقود التي تنتهي عند الموعد الأصلي لانتهاء الموسم، يجب تعديلها لتتزامن مع النهاية الفعلية للموسم”.

“مع تعليق البطولات في معظم البلدان، من الواضح الآن أن الموسم الحالي لن ينتهي في الوقت المحدد مسبقًا، ولذلك يُقترح تمديد العقود حتى الوقت الذي ينتهي فيه الموسم بالفعل”.

وبخصوص الميركاتو الصيفي تركت الفيفا الحرية للإتحادات لاختيار التاريخ الملائم بشرط أن يقع بين نهاية الموسم القديم وبداية الموسم الجديد.