رسميا.. “الفيفا” تصدم “عطال” و”تشلسي”

رفض بصفة رسمية الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” إستئناف فريق “تشلسي” الإنجليزي بشأن عقوبة منع التعاقدات.

وجاء رد “الفيفا” اليوم الأربعاء بعد الطعن المُقدم من قبل “البلوز” بخصوص حرمانه من التعاقدات خلال الميركاتو الصيفي وكذا الشتوي القادمين.

وبهذا ستكون إدارة الفريق اللندني غير قادرة على إبرام أي صفقة خلال الصيف أو الشتاء القادمين إضافة إلى غرامة مالية قدرها 530 ألف أورو.

وكان “تشلسي” بصدد تجهيز عرض رسمي قيمته 40 مليون أورو للتعاقد مع النجم الدولي الجزائري لفريق “نيس” “يوسف عطال”.

وبعد تأكيد العقوبة سيكون الظهير الأيمن للخضر أمام حتمية الإلتحاق بإحدى النوادي الآخرى المُهتمة به على غرار “البياسجي” و”أتلتيكو مدريد”.