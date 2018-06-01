رسميا.. “الفيفا” تقبل ملف ترشح المغرب لإحتضان مونديال 2026

أكد منصف بلخياط اليوم الجمعة أن الإتحاد الدولي لكرة القدم قبل رسميا ملف ترشح المغرب لتنظيم منافسة كأس العالم المقررة سنة 2026.

وقال عضو لجنة ملف ترشح المغرب ووزير الرياضة المغربي السابق لوكالة الأنباء الفرنسية:”ملف ترشح المغرب لإحتضان مونديال 2026 تم قبوله من طرف الفيفا اليوم الجمعة”.

“المغرب قادرة على إحتضان المونديال من الناحية التقنية وسنواصل العمل كفريق من أجل الفوز بشرف تنظيم مونديال 2026”.

وبهذا سيتأكد تنافس المغرب مع الملف المشترك للولايات المتحدة الأمريكية-كندا-المكسيك على أن تكون الإنتخابات يوم ال13 جوان بالعاصمة الروسية “موسكو”.