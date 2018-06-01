عاجل

رسميا.. “الفيفا” تقبل ملف ترشح المغرب لإحتضان مونديال 2026

الرياضة
  • -
  • 0
رسميا.. “الفيفا” تقبل ملف ترشح المغرب لإحتضان مونديال 2026
بقلم عبد النور حواز

أكد منصف بلخياط اليوم الجمعة  أن الإتحاد الدولي لكرة القدم قبل رسميا ملف ترشح المغرب لتنظيم منافسة كأس العالم المقررة سنة 2026.

وقال عضو لجنة ملف ترشح المغرب ووزير الرياضة المغربي السابق لوكالة الأنباء الفرنسية:”ملف ترشح المغرب لإحتضان مونديال 2026 تم قبوله من طرف الفيفا اليوم الجمعة”.

“المغرب قادرة على إحتضان المونديال من الناحية التقنية وسنواصل العمل كفريق من أجل الفوز بشرف تنظيم مونديال 2026”.

وبهذا سيتأكد تنافس المغرب مع الملف المشترك للولايات المتحدة الأمريكية-كندا-المكسيك على أن تكون الإنتخابات يوم ال13 جوان بالعاصمة الروسية “موسكو”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

the_field('ads-300-250', 'options');

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital