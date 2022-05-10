رسميا..الفيفا تقرر إعادة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا“، إعادة مباراة منتخب البرازيل ضد الأرجنتين التي جرت ضمن تصفيات أمريكاالجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

وجاء في بيان “الفيفا” :”أكدت لجنة الاستئناف أنه يجب إعادة المباراة مع الإبقاء على الغرامة البالغة 50 ألف فرنك سويسري على كل الاتحادين بسبب الإيقاف النهائي للمباراة”.

وأضاف الفيفا في بيانه: “تم تحليل الطلبات المقدمة من الطرفين والنظر في جميع ظروف القضية، وأكدت لجنة الاستئناف أنه سيتم إعادة المباراة”.

“كما أيدت لجنة الإستئناف أيضًا قرار الغرامة قدرها 50000 فرنك سويسري المسلطة على كلا الاتحادين نتيجة الانسحاب”.

ويذكر أن، كان من المقرر أن تُلعب المواجهة بين منتخبي البرازيل والأرجنتين في 5 سبتمبر الماضي في ساو باولو.

لكن المباراة توقفت بعد 5 دقائق فقط من بدايتها، بسبب تدخل السلطات الصحية البرازيلية وإتهامها لـ4 لاعبين من منتخب الأرجنتين.

ينشطون في الدوري الإنجليزي الممتاز، قاموا بإختراق بروتوكول “كوفيد 19”.