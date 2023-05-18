رسميا.. الفيفا تكشف شعار بطولة كأس العالم 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، شعار النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، والمقرر اجراؤها مناصفة بين كل من كندا، أمريكا، والمكسيك.

وتم الكشف عن شعار مونديال 2026، خلال حفل ضخم، أقيم أمس الخميس، بمدينة لوس أنجلس الأمريكية، بحضور شخصيات بارزة، يتقدمهم رئيس الفيفا جياني أنفانتينو.

وتجسد الشعار المختار لهذه الطبعة، في مجسم حقيقي للكأس، والذي يتوسط الرقم (26)، الذي يرمز لسنة إقامة هذه البطولة، مرفوقا بعبارة “نحن 26”.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة المنطمة لكأس العالم 2026، في وقت لاحق، بعرض 16 شعار، يرمز للمدن الـ16 التي ستحتضن فعاليات هذه الطبعة.