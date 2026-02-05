رسميا.. القادسية الكويتي يتعاقد مع طيب مزياني

أعلن نادي القادسية الكويتي، اليوم الخميس، تعاقده رسميا مع المهاجم الجزائري طيب مزياني، قادما من نادي مولودية الجزائر.

ليلتحق بالمدافع الجزائري، سفيان بوشار، الذي يلعب لنادي القادسية منذ الصيف الماضي.

وجاء انتقال مزياني بعد توصُّل إدارة مولودية الجزائر إلى اتفاق ودي مع اللاعب يقضي بفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين. مقابل تعويض مالي يعادل رواتب ثلاثة أشهر. في خطوة تعكس رغبة إدارة الرئيس حاج رجم في تسوية وضعية اللاعب بطريقة احترافية تحفظ حقوق جميع الأطراف.

ويسعى نادي القادسية الكويتي (ثالث تترتيب الدوري المحلي) إلى الاستفادة من خبرة وإمكانات طيب مزياني لتعزيز خطه الهجومي والمنافسة بقوة على مختلف الأهداف خلال الفترة المقبلة.