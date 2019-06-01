رسميا.. “الكاف” تتحرك للفصل في فضيحة الترجي والوداد!

أعلن الموقع الرسمي لـ”الكاف”، عن عقد إجتماع عاجل في الرابع من جوان الجاري للفصل في فضيحة نهائي رابطة الأبطال الإفريقية.

وأوضحت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، بأنها ستفصل خلال الإجتماع العاجل فيما حدث بين الترجي الرياضي التونسي ونظيره الوداد البيضاوي المغربي.

وأشار ذات المصدر، بأن الرئيس أحمد أحمد، هو من طالب بعقد هذا الإجتماع لمنح تفسيرات قانونية للمهزلة التي وقعت بـ”رادس”.

يُذكر بأن المواجهة بين “المكشخة” و”الواك” إنتهت قبل وقتها الرسمي، بعدما إنسحب الوداديون، حرمانهم من هدف شرعي وعدم إستعمال “var”.