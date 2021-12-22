رسميا.. الكاف تتمسك بموعد إجراء كأس أمم إفريقيا 2021

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، اجراء كأس أمم إفريقيا 2021، في موعدها المحدد يوم 9 جانفي.

وجاء هذا القرار، عقب الإجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للعبة، اليوم الأربعاء، في هذا الخصوص.

ويأتي هذا القرار، ليضع حدا نهائيا للجدل الكبير الذي أثير مؤخرا، عن تأجيل الطبعة المقبلة للكان، بسبب المتحور الجديد لكورونا.

يذكر أن رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، قد زار أول أمس الإثنين، الكاميرون، أين أكد استعدادها لاحتضان الكان في موعدها المحدد.