رسميا.. الكاف تسحب تنظيم “كان 2019” من الكاميرون

قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في اجتماعها اليوم في غانا، سحب تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 من الكاميرون.

وزارت لجنة التفتيش الكاميرون مرتين خلال الفترة الأخيرة لتفقد البنية التحتية والأوضاع الأمنية هناك، وأصدرت تقريرا عن ضرورة سحب التنظيم.