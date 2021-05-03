رسميا.. الكاف تصدم بوركينافاسو وتُريح بلماضي والخضر

صدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” الاتحادية البوركينابية لكرة القدم قبل مواجهة الخضر في تصفيات مُنافسة كأس العالم 2022 المُقررة بقطر.

الاتحادية البوركينابية نشرت بيان رسميا على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” سهرة اليوم الإثنين جاء فيه:”يُبلغ اتحاد كرة القدم في بوركينا فاسو الجمهور الرياضي أن ملعب 4 أوت قد أُعتبر غير متوافق من قبل الكاف”.

وأضاف البيان:”استجابة لطلب الاتحاد البوركينابي لكرة القدم الموجه إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مع الأدلة الداعمة (تقرير وصور وفيديو) للحصول على الموافقة على ملعب 4 أوت وردا على ذلك أفاد الكاف بأن الطلب المذكور لا يمكن تلبيته لذلك سيتعين على مُنتخبنا استضافة مبارياته على أرضهم في ملعب آخر”.

وختم البيان:”يُطمئن اتحاد الكرة جمهور بوركينا فاسو بأنه سيتم اتخاذ الترتيبات المناسبة لإيجاد ملعب مُناسب لهذه التصفيات التي ستبدأ في 31 ماي 2021″.

وبهذا سيستضيف المنتخب البوركينابي نظيره الجزائري في الجولة الثانية من تصفيات المونديال بملعب مُحايد.

https://www.facebook.com/federationburkinabedefootball/posts/1853604974815117