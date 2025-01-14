رسميا.. الكاف تعلن تأجيل بطولة إفريقيا للمحليين

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الثلاثاء، رسميا، تأجيل بطولة إفريقيا للمحليين 2024 المقررة بكل من كينيا وتنزانيا وأوغندا إلى أوت 2025، بدلا من فيفري من السنة نفسها.

وأوضحت “الكاف” في بيان لها، بأنه تم تحقيق تقدّم جيد في البلدان المستضيفة. من خلال بناء وتحديث الملاعب وملاعب التدريب والفنادق والمستشفيات والبنية التحتية والمرافق الأخرى.

غير أن الهيئة القارية أوضحت في المقابل بأن خبراء البنية التحتية والتقنية في “الكاف”، أكدوا أن الأمر يتطلب المزيد من الوقت لضمان أن تكون البنية التحتية والمرافق على المستويات اللازمة لاستضافة “الشان” بنجاح.

في المقابل، أكدت أعلى هيئة كروية في إفريقيا. بأن قرعة “الشان” ستقام منتصف جانفي الجاري، بمدينة “نيروبي”.

على أن يتم لاحقا الإعلان عن تاريخ انطلاق المحفل القاري، الخاص باللاعبين المحليين.