رسميا.. “الكاف” تكشف موعد انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2025

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الجمعة، بصفة رسمية، موعد خوض الطبعة المقبلة من منافسة كأس أمم إفريقيا 2025.

ونشرت “الكاف”، بيام عبر موقعها الرسمي، أكدت من خلاله، بأن اجتماع اللجنة التنفيذية، المنعقد اليوم الجمعة، حدد تاريخ 21 ديسمبر 2025، كموعد لانطلاق “كان 2025”.

كما أضاف حددت الهئية الإفريقية لكرة القدم، تاريخ 18 جانفي 2026، موعدا لخوض المباراة النهائية لهذه الطبعة من كأس أمم إفريقيا.

من جهة أخرى، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اجراء بطولة أمم إفريقيا 2024 للسيدات، في الفترة ما بين 5 جويلية إلى 26 جويلية 2025.