رسميا.. “الكاف” تُسرح عمالها وتغلق أبوابها حتى نهاية مارس

الرجل الأول في أعلى هيئة كروية افريقية أكد تسريح عمال “الكاف” التي يقع مقرها بالقاهرة ابتداءا من اليوم والى غاية نهاية شهر مارس.

“أحمد أحمد” أضاف ان العمال سيؤدون عملهم بشكل عادي من منازلهم الى حين التغلب على فيروس كورونا الذي تفشى في العالم.

An important message from @CAF_Online president @AAhmad_CAF regarding the #COVID19 🗣️ pic.twitter.com/yvJ5QuGLUk

— CAF (@CAF_Online) March 20, 2020