رسميا.. “الكاف” تُسرح عمالها وتغلق أبوابها حتى نهاية مارس

الرياضة
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رسميا.. “الكاف” تُسرح عمالها وتغلق أبوابها حتى نهاية مارس أحمد أحمد
بقلم حواز عبد النور

وجه أمسية اليوم الجمعة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “أحمد أحمد” رسالة للمنظومة الكروية الإفريقية حول فيروس كورونا.

الرجل الأول في أعلى هيئة كروية افريقية أكد تسريح عمال “الكاف” التي يقع مقرها بالقاهرة ابتداءا من اليوم والى غاية نهاية شهر مارس.

“أحمد أحمد” أضاف ان العمال سيؤدون عملهم بشكل عادي من منازلهم الى حين التغلب على فيروس كورونا الذي تفشى في العالم.


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