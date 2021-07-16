رسميا.. “الكاف” يوافق على إطلاق دوري السوبر الإفريقي

وافق اليوم الجمعة المكتب التنفيذي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم في اجتماعه بالعاصمة المغربية “الرباط” على إطلاق دوري السوبر الإفريقي.

وقال رئيس الكاف “باتريس موتسيبي” في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع:”دوري السوبر الإفريقي يهدف لزيادة الموارد المالية للأندية، ولا يعني إقصاء بعض الفرق، أو تقليل عدد الأندية الممارسة لكرة القدم في القارة”

“بطولة دوري السوبر سترفع أسعار اللاعبين الأفارقة، لأنها ستزيد أيضا موارد الأندية، ومن ثم يمكنها الحفاظ على لاعبيها المميزين، بدلا من بيعهم لأندية أوروبية بأسعار زهيدة”.

“هذا سيفيد في أمرين، الأول أن وجود لاعبين مميزين سيجذب الانتباه إلى إفريقيا، بجانب أنه في حالة بيع لاعبين لأوروبا، ستحصل الأندية على مقابل مادي كبير.. كما ستساهم البطولة من خلال مواردها المالية في تطوير البنية التحتية بالقارة”.